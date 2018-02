El pare del nadó de la menor d'onze anys embarassada és el seu germà

L'hospital va seguir el protocol d'actuació per casos com aquests, i van notificar els fets a la Policia Nacional

Divendres passat una menor va donar llum a un nadó a l'Hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia. Segons les investigacions de la Policia Nacional, el pare de la criatura és el germà de 14 anys de la menor. Fonts policials han informat que una unitat del Grup de Menors s'ha personat a l'hospital on segueix ingressada la menor i el seu fill.La nena, d'origen bolivià, va ingressar per un fort dolor estomacal i va acabar parint un nadó sa. L'hospital va seguir el protocol d'actuació per casos com aquests, i van notificar els fets a la Policia Nacional.