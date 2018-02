Amaia guanya 'Operación Triunfo 2017'

La pamplonesa es va imposar amb un ajustat 46% a la benjamina Aitana, que va obtenir un 42% dels vots

Actualitzada 06/02/2018 a les 09:53

Amaia Romero s’ha proclamat guanyadora d’Operación Triumfo 2017 i s’ha emportat el premi de 100.000 euros del talent amb un ajustat 46% dels vots del públic, defensant en la primera part de la final Miedo, de M-Clan.La concursant pamplonesa s’ha imposat en la segona ronda de votacions a Aitana Ocaña -42% dels vots- i Miriam Rodríguez -12 %-. En aquesta segona ronda les tres finalistes han interpretat els temes que van escollir per a la «gala zero», a la final de La 1 de Televisión Española. En aquest sentit, Amaia ha interpretat el tema Starman, de David Bowie.Alfred García quedava com a quart finalista i Ana Guerra cinquena en aquest últim programa en el qual han actuat Raphael, Pablo Alborán i David Bisbal, i que han tancat tots els concursants de l’edició pujant per última vegada a l’escenari amb Camina, l’himne d’OT 2017.