Cs puja 3,2 punts en estimació de vot i supera Podem mentre que el PP es manté en primera posició, segons el CIS

En Comú Podem, ERC i PDeCAT augmenten un 0,2%, 0,7% i 0,4% respectivament des de l'últim baròmetre d'octubre

Actualitzada 05/02/2018 a les 13:45

Rivera, el més ben valorat pels espanyols

Es redueix la «preocupació» per la independència de Catalunya

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener confirma la tendència a la baixa registrada a l’últim indicador pel que fa a la intenció de vot del PP, PSOE, i situa Ciutadans com a tercera força, per davant de Podem. Segons l’indicador, el PP mantindria la primera posició amb una estimació de vot del 26,3% (-1,7% respecte al mes d'octubre), seguit del PSOE, que obtindria el 23,1% dels vots (-1,1%). Ciutadans supera Podem i aconseguiria el 20,7% dels vots (3,2% més que a l'octubre), i la formació de Pablo Iglesias recuperaria part del vot perdut als últims sondejos i aconseguiria el 19% dels vots (0,5% més que a l'octubre). En solitari, En Comú Podem aconseguiria el 3,7% dels vots (+0,2%) i se situaria per davant d’ERC, amb el 3,4% (+0,7%), i del PDeCAT el 2% (+0,4%). En intenció directa de vot –sense la cuina- la força més votada seria el PSOE, amb un 15,9%, per davant de Ciutadans, amb un 15,7%, del PP, amb un 15,5% i d’Units Podem, amb un 10,6%. A Catalunya la intenció directa de vot inverteix les primeres posicions i situa primer ERC amb un 3,6%, En Comú Podem amb un 1,8% i el PDeCAT amb un 1,4%.El baròmetre es va fer mitjançant 2.500 entrevistes entre el 2 i el 14 de gener, és a dir, després de les eleccions del 21D i abans que es constituís el Parlament de Catalunya.Pel que fa a la valoració dels líders polítics, el més puntuat és Albert Rivera, que obté 4,01 punts de mitjana. Per darrere seu se situa Pedro Sánchez, amb un 3,68; Mariano Rajoy, amb un 2,87; i Pablo Iglesias, amb un 2,54. Dels portaveus catalans, Xavier Domènech obté 3,53 punts, Carles Campuzano 3,17 i Joan Tardà 2,71.El CIS del mes de gener també recull els principals problemes dels espanyols, que apunten novament a l’atur amb el 65,8% de les respostes (-0,4%), la corrupció, amb el 35,1 (+6,8%), els polítics i la política en general, amb el 24,3% (-3,2%) i els problemes econòmics, amb el 23% (+1,1%) a les primeres posicions. La independència de Catalunya apareix al 14,9% de les respostes, gairebé la meitat que al mes d’octubre, quan ho feia al 29%.Pel que fa al model d’Estat, la primera opció dels enquestats és la continuïtat d’un Estat amb Comunitats Autònomes «com en l’actualitat», que aconsegueix el 37,9% (-1,3%). Creixen lleugerament els que volen un Estat «amb un únic govern central sense autonomies», amb el 17,9% (+0,4%) i en tercera posició se situen els que volen un Estat on les CCAA tinguin «més autonomia que en l’actualitat», amb el 15,8% (+2,4% respecte a l’octubre). També creixen lleugerament els partidaris que es reconegui a les CCAA la possibilitat de convertir-se en estats independents, amb el 10,6% (+0,4%), i empaten amb els que volen CCAA amb «menys autonomia», amb un 10,6% (-0,1%).