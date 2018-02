'OT 2017' emetrà una gala especial la setmana vinent

Aquesta nit se celebra la Gala Final on podrem conèixer el/la guanyador/a d'aquesta edició

Actualitzada 05/02/2018 a les 19:30

Aquesta nit La 1 emetrà l'última gala de la nova edició de Operación Triunfo, que ha batut rècords d'audiència. Per aquest motiu Televisón Española i Gestmusic treballen en una nova gala que s'emetrà la setmana vinent i que servirà per donar una pinzellada final a una edició que s'ha convertit en un fenomen social i mediàtic.El pròxim 13 de febrer els fans d'OT podran gaudir d'una gala on s'emetran els millors moments d'aquesta edició i imatges inèdites dels concursants, segons informa FormulaTV. Els concursants cantaran algunes de les cançons que han tingut més èxit a plataformes com Spotify.Després d'aquest últim tastet, començarà la gira d'Operación Triunfo que visitarà Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Las Palmas i Tenerife, entra d'altres localitats que esperen la confirmació oficial.