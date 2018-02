S'enfronta a 10 anys de presó per haver violat a la seva néta des que tenia 6 anys

Anys després, sent la víctima una adolescent se l'emportava a cases de camp apartades on consumava les suposades violacions

Actualitzada 02/02/2018 a les 19:40

Segons informa el mitjà Levante, un home de 81 anys veí del municipi de la Ribera, Castelló, ha estat acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a la seva néta, pel qual s'enfronta a una pena de 10 anys de presó. Segons la víctima, el seu avi la va violar sota la premissa que no podia perdre la virginitat amb qualsevol.L'abril de 2015, sent la víctima major d'edat, va denunciar els fets que van marcar la seva infància. La defensa de l'acusat ha atribuït la denúncia a interessos econòmics, ja que la noia, suposadament, reclamava diners al seu avi i, últimament el seu client no satisfeia les demandes de la seva néta. Per altra banda també assegura que la depressió de la víctima és una conseqüència de l'assetjament escolar que va patir de petita.La noia, que actualment té 23 anys, ha explicat que els tocaments van començar quan tenia 6 anys, sent adolescent se l'emportava a cases de camp apartades on consumava les suposades violacions.El Ministeri Fiscal sol·licita 10 anys de presó per l'acusat i 100.000 euros d'indemnització. Considera també que l'acusat li feia regals i li donava diners en metàl·lic a la seva néta abans de realitzar actes impúdics, fet que admetre l'acusat assegurant que només eren regals propis d'un avi a la seva néta.