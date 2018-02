Roben més 8.000 euros en productes d'un establiment de joguines eròtiques

S'haurien emportat 300 vibradors, 80 vagines artificials, un centenar de peces de llenceria, uns 200 pots de lubricant i més de 500 preservatius

La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir el robatori durant la matinada del passat dijous en un establiment de productes eròtics d'Almeria en el qual, segons el seu propietari, els lladres s'han portat més de 600 productes, de manera que ha valorat la pèrdua de gènere en uns 8.500 euros, segons la denúncia que ha interposat en Comissaria.El gerent de la parafarmàcia eròtica, Agustín Guirado, ha assenyalat que els assaltants, que haurien actuat entre les 2 i 3 hores de la matinada, s'haurien fet amb un total de 300 vibradors, 80 vagines artificials, un centenar de peces de llenceria, uns 200 pots de lubricant i més de 500 preservatius, segons les estimacions inicials. Ha apuntat que, segons els primers indicis, els atracadors haurien actuat en grup i, pel material sostret, haurien emprat un vehicle de grans dimensions per transportar la càrrega, entre la qual també figuren diverses nines de làtex «que pesen uns 40 quilos».En aquest sentit, els autors haurien forçat el pany de la porta principal per accedir a l'establiment després d'anul·lar l'alarma i haurien utilitzat pintura negra en spray per apagar els focus que il·luminen contínuament l'aparador a fi de no ser vists des de fora i no cridar l'atenció. El propietari de l'establiment ha lamentat el robatori i ha assenyalat que els lladres poden intentar donar sortida al gènere al mercat negre o a través de la venda no regulada per Internet.