Investiguen un noi per subministrar alcohol a una menor de 13 anys que va acabar hospitalitzada

La menor es va ajuntar en un estable amb altres companys d'institut per participar en un botellón

Actualitzada 02/02/2018 a les 18:07

Un noi de 18 anys, veí del municipi Castro de Rei, Lugo, ha estat acusat per la Guàrdia Civil d'un delicte de lesions per imprudència, per proporcionar durant un botellón begudes alcohòliques a una menor de 13 anys, que va acabar hospitalitzada.Fonts de la investigació han explicat que aquests fets van succeir fa uns dies a la parròquia de Duarría, quan la menor es va ajuntar en un vell estable amb altres companys d'institut per participar en un botellón. En un moment donat, i per causes que no han transcendit, la noia va rebre un fort cop al cap, motiu pel qual va ser traslladada a un hospital de Lugo.Els facultatius del centre sanitari que la van atendre van constatar que la menor va arribar en un estat proper al coma etílic i haver de ser hospitalitzada. Després de realitzar la corresponent investigació, la Guàrdia Civil va imputar al jove de 18 anys per haver subministrat, suposadament, begudes alcohòliques a menors.