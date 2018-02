Executen l'home que va matar les seves filles mentre la mare escoltava els trets pel telèfon

Va ser detingut en un saló de tatuatges, després que es tatués dues roses al braç simbolitzant a les nenes que acabava d'assassinar

Primer intent d'execució l'any 2016

L'estat de Texas, Estats Units, va executar el passat 1 de febrer a John Battaglia pels assassinats l'any 2001 de les seves dues filles de 6 i 9 anys, crims que va cometre per venjar-se de la seva segona exparella. Battaglia, un home de 62 anys, va ser declarat mort a les 21.40 hora local després de rebre una injecció letal a la presó de Huntsville, propera a Houston, segons va notificar el Departament de Justícia Criminal de Texas.El 2 de maig de 2001 Battaglia va assassinar a les seves filles Mary Faith i Liberty, de 9 i 6 anys respectivament, durant una visita concertada perquè les nenes sopessin al seu domicili situat a Dallas, Texas. Feia poc que Battaglia s'havia assabentat que la seva exparella, Mary Jean Pearle, l'havia denunciat per amenaces, la qual cosa equivalia a una violació de la seva llibertat condicional que podia tornar-lo a la presó.A l'executat l'havien condemnat per agredir a Pearle el Nadal de 1999, però va sortir en llibertat condicional sota el compromís de no parlar, ni amenaçar, ni assetjar-la a ella ni a les nenes. Battaglia, no obstant això, va violar suposadament aquestes condicions trucant a Pearle dies abans dels assassinats, fet que li va costar la denúncia per amenaces. El 2 de maig de 2001, Battaglia va recollir les nenes en un parc de Dallas, lloc on havia quedat amb Pearle, per tal que les menors sopessin amb ell.Al cap d'una estona, va trucar per telèfon a la mare de les nenes i va fer que Mary Faith, la més gran, li preguntés: «Mami, per què vols que papi vagi a la presó?». Va ser llavors quan Battaglia les va matar, amb Pearle a l'altra banda del telèfon escoltant els trets que van posar fi a la vida de les petites.Battaglia ja havia fugit quan la Policia va arribar a l'apartament i va trobar els cadàvers. Va ser detingut hores més tard en un saló de tatuatges, després que es tatués dues roses al braç simbolitzant a les nenes que acabava d'assassinar.El jurat que va condemnar a mort a Battaglia l'abril de 2002 va tardar menys de 20 minuts en deliberar i aconseguir el veredicte. L'estat de Texas va voler executar a Battaglia per primera vegada l'any 2016, però els seus advocats van aconseguir retrasar dos anys el desenllaç amb un estratagema legal en la qual van al·legar que el seu client no era mentalment apte per rebre una injecció letal. Tanmateix, els tribunals van determinar en última instància que Battaglia «fingia» o «exagerava» els seus problemes mentals.Poc abans de rebre la injecció letal, Battaglia va tornar a recordar-se de la seva exdona, igual que el passat 2 de maig de 2001, que s'havia personat a Huntsville per presenciar la seva execució. «Hola Mary Jean», va dir Battaglia quan el director de la presó de Huntsville li va oferir el seu dret a unes últimes paraules.La de Battaglia va ser la segona execució de la setmana a Estats Units i la tercera de l'any, totes elles dutes a terme a Texas. Desde que el Tribunal Suprem va reinstaurar als EUA la pena de mort el 1976 han estat executats 1.468 presos, 548 d'ells a Texas, més que en cap altre estat.