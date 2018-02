Denuncien una discoteca per promocionar-se fent una crida a unir-se a 'La Manada'

Concretament s'hi podia llegir el missatge «Queden pocs dies perquè t'uneixis a La manada» o «Benvinguts a La Manada»

Actualitzada 02/02/2018 a les 16:36

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat presentarà una denúncia contra la discoteca Phant, l'antiga sala Okey, per promocionar la seva inauguració d'aquest pròxim dissabte amb un cartell al seu compte d'Instagam on hi apareixia una dona amb poca roba i missatges on es feia referència a La Manada, el sobrenom que utilitzaven els cinc acusats de violar en grup una noia als Sanfermines del 2016.Concretament s'hi podia llegir el missatge «Queden pocs dies perquè t'uneixis a La manada» o «La Paula també us espera dissabte per a la inauguració. Benvinguts a La Manada». Davant la polèmica que ha generat a les xarxes socials, la discoteca ha retirat dels cartells tota referència a La Manada.El consistori està esperant un informe dels serveis jurídics per interposar una denúncia contra la sala de festes en considerar que part de la seva publicitat atempta contra la dignitat de les dones.A més, l'ajuntament farà un seguiment futur de les campanyes de promoció de la discoteca per evitar episodis similars en futur.