Volkswagen condemnat a tornar l'import d'un vehicle a Manacor

Actualitzada 02/02/2018 a les 17:16

Un jutge espanyol ha dictat una sentència pionera a Europa contra Volkswagen que haurà de tornar l'import de compra, més els seus interessos, d'un cotxe afectat pel 'dieselgate'.El cotxe, un model Skoda Yeti Greenline, es presentava com un vehicle de baixes emissions contaminants, més ecològic que la resta. Després que es conegués l'escàndol del frau als softwares dels motors Volskwagen, el vehicle va passar pel taller per reparar el sistema fraudulent. Com a conseqüència, aquest va sofrir una pèrdua de potència i un augment en el seu consum, així com les emissions contaminants.Per això, un jutge de Manacor (Mallorca) ha dictaminat que la venda es va fer de forma enganyosa a l'ometre la informació sobre el software il·legal i el fet que el vehicle contaminava menys i entén que es va vendre un cotxe diferent del que oferia. El jutge ha decretat la nul·litat de la compra i la condemna a torna íntegrament el preu d'adquisició més els interessos del cotxe. L'afectat, no obstant, haurà de tornar el vehicle al fabricant.