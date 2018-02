Una soldat denuncia haver estat drogada i violada pels seus companys

Va despertar a la caserna amb les mitges baixades, un fort mal de cap, un hematoma i molèsties al pit

Actualitzada 01/02/2018 a les 19:15

Defensa ha traslladat a la Justícia militar la denúncia d'una soldat de l'aquarterament aeri de Bobadilla, Màlaga, sobre una suposada violació grupal que hauria tingut lloc el passat 11 de desembre. Fonts del Ministeri de Defensa han informat que la soldat va explicar al seu superior els fets ocorreguts el dia anterior, aquest va decidir traslladar-los al jutjat militar número 24 de Sevilla, que instrueix la investigació.La soldat ha denunciat que, durant la celebració del 'Día de la Patrona del Ejército del Aire', va ser drogada i violada pels seus companys a la caserna de Bobadilla, segons ha avançat el canal Antena 3.Fonts de Defensa han indicat que el mateix dia 12 de desembre, la soldat va presentar mateix una denúncia davant el jutjat d'Antequera, a instàncies del seu superior. Fonts judicials han assenyalat que existeix una investigació oberta per suposats abusos sexuals en dos jutjats diferents d'Antequera per aquest assumpte. Així, el jutjat número 2 ha rebut una petició del jutjat militar de Sevilla perquè s'abstingui en la causa, petició que encara no ha resolt i que el titular del jutjat ha traslladat a la Fiscalia perquè presenti un informe.El jutjat número 1 investiga una denúncia que la víctima va presentar a finals de desembre a la Policia Nacional, aquest cos està pendent que s'ampliï l'atestat.Fonts policials han indicat que, arran de la denúncia, s'ha pres declaració a la soldat en més d'una ocasió. Segons la informació d'Antena 3, la soldat va acudir a un pub de Bobadilla el dia de la 'Día de la Patrona del Ejército del Aire', va demanar una cervesa i, després, va anar al bany deixant la beguda a la barra. Quan va tornar va notar un gust estrany s la cervesa, però no li va donar importància, poc després va ser envoltada per diversos companys, que van començar a tocar-la. L'endemà, es va despertar a la caserna amb les mitges baixades, un fort mal de cap, un hematoma i molèsties al pit. De l'ocorregut la resta de la nit no recorda més.