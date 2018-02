Detinguda per abandonar la seva filla de 3 dies a la porta d'una parròquia

Les persones que la van trobar la van haver de cobrir amb roba d'abrigar per protegir-la de les baixes temperatures

Actualitzada 01/02/2018 a les 19:34

La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres a una dona de 21 anys i d'origen paraguaià, que va abandonar al seu nadó de tres dies a la porta d'una parròquia del districte de Tetuán i que va ser localitzada quan preparava la maleta per intentar fugir.Segons han informat fonts d'Emergències Madrid, el nadó, una nena amb tres dies de vida, va ser abandonada sobre el graó d'una porta lateral de la parròquia de Santa María Micaela y San Enrique, al carrer Teresita González Quevedo del districte de Tetuán. Una persona que caminava per la zona poc abans de les nou de la nit, es va adonar de la presència de la petita i va avisar a les persones que es trobaven dins de la parròquia, que van sortir immediatament i van cobrir amb roba d'abrigar a la nena per protegir-la de les baixes temperatures que es registraven a Madrid.Un portaveu d'Emergències Madrid ha explicat que la nena estava vestida, presentava bon color de pell i bona temperatura, i que va ser atesa pels facultatius del Samur-Protecció Civil desplaçats al lloc que, després d'una primera valoració, van decidir el seu trasllat per una revisió pediàtrica a l'hospital de la Paz, on va arribar custodiada per la Policia Nacional.