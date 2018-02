Detenen tres homes acusats de distribuir medicaments il·legals contra la disfunció erèctil

Els arrestats, veïns de Sant Just Desvern i Vallirana, distribuïen càpsules elaborades sota l'aparença de productes naturals

Actualitzada 02/02/2018 a les 09:33

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes acusats de distribuir medicaments il·legals sota l'aparença d'un producte natural per combatre la disfunció erèctil. Els tres detinguts, de 34, 69 i 73 anys, veïns de Sant Just Desvern i Vallirana i de nacionalitat espanyola, distribuïen càpsules d'un complement alimentari elaborat suposadament amb productes naturals per combatre la disfunció erèctil, però que és considerat com a medicament il·legal per la seva composició química. La distribució la feien principalment per Internet, però també a través d’empreses majoristes i establiments de venda directa al públic. Els mossos van dur a terme un escorcoll en dos locals que l'empresa comercialitzadora té al districte d'Horta Guinardó de Barcelona i van intervenir 24.000 càpsules que s'estaven preparant per la seva distribució.Els fets es remunten al passat 19 de gener, quan els Mossos van rebre un avís del Departament de Salut de la Generalitat que alertava que una empresa de Barcelona estava comercialitzant un complement alimentari –sota el nom de NATHERB càpsules- considerat com a medicament il·legal per l'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ja que contenia alguns dels principis actius, amb diferents contraindicacions i interaccions, que li atorgaven la consideració de medicament.La fabricació irregular d'aquest tipus de productes és considerada un delicte contra la salut pública, igual que la seva distribució si es té coneixement que el producte o la seva composició no són legals.La Unitat Central de Consum dels Mossos d'Esquadra i el Departament de Salut van iniciar una investigació per tal de comprovar quin era el paper de l'empresa distribuïdora, ja que des de la seva pàgina web es presentaven com a distribuïdors oficials a Europa d'aquest producte fabricat als Estats Units.El 22 de gener el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut va realitzar una inspecció a les instal·lacions que l'empresa té a Barcelona, on van trobar diversos indicis que es dedicava no només a la distribució, tal com afirmaven des de la seva pàgina web, sinó també a la fabricació de l'esmentat complement alimentari.Els investigadors van comprovar que el 2012 i 2014 l'empresa va haver de retirar dos productes de característiques similars per ordre de l'AEMPS i que en els darrers 10 anys haurien introduït al mercat entre dos i tres milions de càpsules del mateix complement alimentari amb la mateixa composició però amb noms diferents: NATHERB, HAQTER-Q i ACTRA-SX. Quan l'autoritat sanitària ordenava la seva retirada del mercat, l'empresa li canviava el nom i continuava amb la seva distribució.Davant d'aquests fets, el passat 25 de gener agents dels Mossos van establir un dispositiu que va permetre detenir l'administrador de l'empresa, un dels apoderats -el seu fill- i un dels empleats. El mateix dia es va realitzar l'entrada i escorcoll en dos locals que l'empresa disposa al districte d'Horta Guinardó de Barcelona, on els policies van intervenir 24.000 càpsules que s'estaven preparant per la seva distribució, així com la maquinària per la seva fabricació, empaquetatge i distribució: dues màquines per fer els blísters, dues encunyadores per posar el número de lot i la data de caducitat a les capses i als blísters i una màquina per omplir càpsules amb la composició química.Els tres detinguts, que també han estat denunciats per frau al consumidor, van passar a disposició judicial el 27 de gener i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.