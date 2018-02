Un sindicat d'infermeres exigeix la retirada d'unes disfresses per donar una imatge «sexista»

Satse reclama a la ministra de Sanitat que es creïn un Observatori de la Dona en l'àmbit sanitari per lluitar contra l'estereotip

El sindicat d'infermeria Satse ha reclamat que es retirin unes disfresses de carnestoltes que «atempten contra la dignitat i imatge pública» del col·lectiu. La formació denuncia que l'empresa d'hipermercats Alcampo inclou al seu catàleg per a aquesta festivitat una disfressa d'infermera formada per un vestit ajustat, de faldilla curta i escot pronunciat. Satse recorda que fa anys que critica la venda de disfresses que perpetuen la imatge «sexista» d'aquest col·lectiu. I confiava que les empreses i centres comercials «haguessin pres nota i no fessin el mateix error» aquest any. En canvi, la formació «ha constatat» que se segueix recorrent a l'ús «d'estereotips sexistes» a l'hora de reflectir la imatge de les professionals de la infermeria.Satse ha traslladat per escrit als responsables d'Alcampo el «rebuig i malestar profund» del col·lectiu davant d'aquest tipus de pràctiques comercials, i els ha demanat que retirin la disfressa de la venda.L'entitat denuncia que, lluny de desaparèixer, l'estereotip sexista del col·lectiu ha sofert un «repunt» en els darrers temps. Per això ha proposat a la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, que es creï un Observatori de la Dona en l'àmbit sanitari per combatre aquest escenari.Finalment, Satse denuncia que la imatge sexista de la infermeria no es transmet només a través de les disfresses per al carnestoltes o el Halloween, sinó també a través d'anuncis «de festes universitàries o d'altre tipus», en alguns vídeos musicals, a programes d'entreteniment a televisió i, fins i tot, a «desfilades de moda».