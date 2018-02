La incidència de la grip comença a remetre

L'epidèmia se situa en fase moderada en donar-se 321,7 casos per cada 100.000 habitants la darrera setmana

Actualitzada 01/02/2018 a les 12:35

La incidència de grip ha començat a disminuir els darrers dies, després d'arribar al seu pic màxim la setmana passada. Salut ha registrat a través dels hospitals sentinella 321,7 casos per cada 100.000 habitants i tot i mantenir-se en epidèmia, està en nivell moderat. David Elvira, secretari del Departament i director del CatSalut, ha explicat que la incidència de la malaltia ha disminuït especialment en els menors de 14 anys i ha suposat una davallada de les consultes al 061, les visites a CAPS, CUAPs i Urgències, i també de l'activitat domiciliària. Durant els últims 7 dies s'han donat 37 ingressos per casos greus, i el 70,5% no estaven vacunats. Des de l'inici de la temporada, s'han ingressat 750 pacients per aquesta patologia.