Avui entra en vigor la prohibició de tallar la cua i les orelles a les mascotes

El Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia impedeix també l'aplicació de substàncies per augmentar el seu rendiment

Actualitzada 01/02/2018 a les 17:51

Avui entra en vigor el Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia publicat al BOE de l'11 d'octubre del 2017. Aquest conveni prohibeix modificar l'aparença de l'animal amb finalitats no curatives, com seria el tall de la cua, les orelles, la secció de les cordes vocals o l’extirpació d’ungles i dents.El text també inclou l'establiments d'uns principis bàsics sobre el benestar dels animals de companyia. També es fixa l'edat d'adquisició de les mascotes a 16 anys.L'administració de substàncies o tractaments per incrementar o reduir el nivell del seu rendiment ja sigui per qüestions publicitàries, espectacles o concuros queda prohibida. El Conveni concreta una sèrie de regles sobre la reproducció dels animals atenent a que es vetlli per la salut i el benestar de les cries. Aquest també regula el comerç, la cria i la custodia dels animals amb finalitats comercials i sobre els refugis.El text fixa que tota intervenció on l'animal pugui patir dolor només es podrà efectuar amb anestesia administrada per un veterinari, mentre que les que no requereixen d'aquest fàrmac les podrà realitzar una persona competent amb la legislació nacional.En el cas dels sacrificis, aquest només els podran fer els especialistes en mascotes o bé una persona competent excepte per a posar fi al patiment de l'animal en casos d'urgència en els quals no puga obtindre's ràpidament l'assistència d'un veterinari o en qualsevol altre cas d'urgència previst per la legislació nacional. Aquest únicament es pot fer aplicant anestèsia general profunda seguida d'un procediment que cause la mort de manera certa, per evitar el major patiment físic i psíquic possible.De la mateixa manera, el Conveni estableix les formes de reducció d'animals vagabunds, aconsella no incentivar la reproducció no controlada a través de l'estimulació de l'esterilització i a encoratjar que els qui es troben animals vagabunds ho comuniquin a les autoritats.