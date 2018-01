Facebook simplificarà la configuració de privacitat

La xarxa social ha fet públic, aquesta setmana, els principis de privacitat que utilitza

Actualitzada 30/01/2018 a les 18:11

Facebook canviarà la seva configuració de privacitat per que sigui més fàcil per als usuaris. La xarxa social ha fet públic els seus principis de privacitat que utilitza per disenyar productes i per suprimir qualsevol publicació.També ha informat que ha començat a llençar videos educatius al seu News Feed per informar als usuaris sobre com controla la informació Facebook per mostrar publicitat i la revisió i eliminació de publicacions antigues, entre d'altres qüestions.