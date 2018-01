ERC pregunta al govern espanyol pel cost del desplegament policial per buscar Puigdemont

Els republicans volen informació sobre si l’operatiu té també efectius a Bèlgica

El grup d’ERC al Congrés dels Diputats ha registrat aquest dimecres una bateria de preguntes parlamentàries al Ministeri de l’Interior on demana informació sobre el dispositiu policial desplegat a la frontera francesa i al Parc de la Ciutadella i les immediacions del Parlament de Catalunya, així com una eventual presència d’agents a Bèlgica. Entre altres, ERC pregunta el cost del desplegament, el nombre d’efectius que han participat, el responsable de la decisió, i si l’operació ha tingut lloc també fora del territori català. També «que buscaven» els agents a les clavegueres del parc de la Ciutadella, si hi ha efectius policials espanyols en territori belga, què costa aquest operatiu a Brussel·les i si el desplegament policial «mastodòntic» dels útims dies buscava «evitar que el candidat a la presidència de la Generalitat arribés al ple per a la seva investidura».