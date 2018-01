Desenvolupen un avatar que assessora sobre sanitat a persones grans i a immigrants

El seu objectiu és «facilitar la superació de les barreres lingüístiques i culturals de les persones migrades» amb els serveis d'atenció sanitària

Actualitzada 30/01/2018 a les 19:06

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) han desenvolupat un agent humà virtual que assessora sobre sanitat a les persones migrades i a gent gran amb problemes de comunicació, segons ha explicat la investigadora Mireia Farrús.Kristina, com se la denominat, és un projecte finançat per l'Unió Europea dins del programa Horizon 2020, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i en el qual han participat organitzacions de vuit països, entre les quals hi ha Alemanya, França, Grècia i Holanda.«L'agent virtual sorgeix de la necesitat de tractar amb immigrants i persones grans», ha explicat Farrús, «tot i que no substitueix al metge», si facilita «una eina que ajuda amb la llengua materna de l'usuari».L'objectiu de Kristina és «facilitar la superació de les barreres lingüístiques i culturals de les persones migrades» amb els serveis d'atenció sanitària, i per això parla turc, polac, àrab, alemany i espanyol.L'avatar pot informar sobre el funcionament administratiu de la sanitat del país, donar informació bàsica sobre l'embaràs, així com del sistema de vacunació.Farrús ha explicat que està previst acabar l'avatar al febrer, després de tres anys de treball i estarà disponible en linea per a qualsevol persona que ho vulgui utilizar.