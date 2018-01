Detingut un home a Terrassa per enaltiment al terrorisme i suport al DAESH

Es definia com un «mujahidí» més i elogiava els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils

Actualitzada 30/01/2018 a les 10:48

La policia espanyola ha detingut a Terrassa un home de 45 anys, de nacionalitat marroquina, per la seva defensa i adhesió a la ideologia del DAESH i per autodoctrinar-se. Segons fonts policials, durant el transcurs de la investigació iniciada a mitjans de juny del 2017, els agents van corroborar com un integrant més en la distància d'aquesta organització terrorista. L'home es trobava en un avançat procés de radicalització pel consum progressiu de vídeos i documents propagandístics de l'organització. Davant la impossibilitat de viatjar a Síria demanava que «el que pogués fer alguna cosa ho fes» i «a qui no deixin anar a Síria mati sis o set espanyols». D'altra banda, el detingut es definia com un 'mujahidí' i també elogiava els autors dels atemptats a Barcelona i Cambrils, a més d'assegurar que ell faria el mateix sui disposés d'una furgoneta més gran.Segons fonts policials, el detingut es mostrava molt reservat per evitar aixecar sospites, sense deixar-se barba, vestint pantaló curt i no acudir a la mesquita a resar. Es tracta de la pràctica 'taqiya', un precepte que justifica portar una vida allunyada dels preceptes islàmics en una societat no islamitzada amb l'objectiu d'atacar-la des de dins.L'arrestat busca allunyar-se de la imatge prototípica d'un fonamentalista islàmic per passar desapercebut, estratègia que acompanyava amb altres mesures de seguretat en matèria de telefonia mòbil o conduir, fent maniobres per evitar que se'l pogués seguir.En el seu adoctrinament, el detingut visionava de manera reiterada vídeos en què s'observava 'jihadistes' combatent a Síria i màrtirs que considera que «s'havien guanyat el cel», a més d'execucions perpetrades per nens amb càntics en què s'enalteix la lluita violenta. A més, segons fonts policials, compartia els vídeos amb persones del seu entorn i convidava els seus coneguts perquè l'acompanyessin a Síria oferint-se a pagar el viatge.L'operació continua oberta i està dirigida pel jutjat d'Instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional.