Crisis al sector automobilístic per experiments amb micos i humans a Alemanya

Les proves volien demostrar que les emissions dels motors dièsel no són tan nocives per a la salut

Actualitzada 29/01/2018 a les 15:45

El sector automobilístic alemany està rebent moltes crítiques arran dels seus experiments amb micos i humans amb els quals volien demostrar que les emissions dels motors dièsel no són tan nocives per a la salut.La 'Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Transporte (EUGT)', un institut finançat per Volkswagen, BMW y Daimler (fabricant de Mercedes-Benz), va sotmetre a diversos grups d'humans i micos a les emissions de motors dièsel, segons han revelat diferents mitjans alemanys.El portaveu del Govern, Steffen Seibert, va assegurar que «aquests experiments no tenen ninguna justificació ètica ni científica» i va considerar que la seva realització «obliga a formular preguntes crítiques a tots els responsables».«El que han de fer els fabricants d'automòbils amb les emissions és reduir-les i no pretendre demostrar que no són nocives amb l'ajuda d'experiments amb micos i amb èssers humans», va agregar adduint a l'escàndol de la manipulació d'emissions que va salpicar a Volkswagen l'any 2015.