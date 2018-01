La parella d’'Operación Triunfo', coneguda pels seus fans com ‘Almaia’, ha estat triada per representar Espanya al festival amb un 43% dels vots

Actualitzada 30/01/2018 a les 09:42

Espanya ja ha escollit els intèrprets i la cançó que representaran al país al festival d’Eurovisió 2018. Es tracta dels concursants d’Operación Triunfo Alfred i Amaia –coneguts pels seus fans com ‘Almaia’-, els quals duran a escena el tema Tu canción el proper 12 de maig a Lisboa. Els compositors de la cançó són els artistes Sylvia Santoro y Raúl Gómez, qui va ser guanyador de la segona edició del també concurs musical El número uno.Un any més, el públic ha estat l’encarregat de decidir el tema que representarà Espanya al festival de cançó europeu. Enguany però, es va decidir que fossin els concursants del retornat concurs televisiu Operación Triunfo –com ja va ser així els anys 2002, 2003 i 2004 amb Rosa López, Beth i Ramón respectivament- qui tinguessin la responsabilitat de ser la cara visible de la música del país al festival. El representant s’ha escollit aquest dilluns en una gala del programa, on els concursants amb opcions han interpretat les cançons que diversos artistes han composat per cada un d’ells per a l’ocasió.En total hi havia nou cançons candidates a representar Eurovisió: cinc solistes, tres duos i una grupal, el tema compost pels concursants i himne d’aquesta edició Camina. Després d’haver-se realitzat totes les actuacions es va posar en marxa un primer període de votació en què es van decidir les tres cançons finalistes. Aquestes van ser Tu canción, interpretada per Alfred i Amaia; Lo malo, cantada per Aitana i Ana Guerra; i Arde, cançó solista que interpreta Aitana. El tema Tu canción va resultar l’escollit amb un 43% dels vots, mentre que Arde i Lo malo van obtenir un 36% i 21% de les votacions emeses pels telespectadors respectivament.Raúl Gómez, compositor del tema present a la gala, es va mostrar molt feliç perquè la seva cançó hagués estat l’escollida. L’artista, que va crear la cançó basant-se en la història d’amor que mantenen els dos concursants, va dir que s’havia quedat «sense paraules» amb l’actuació dels triunfitos. Va explicar que el que volia era que es veiés que el que relata la cançó «és real» i estava emocionat perquè «això és el que ha passat a l’escenari».Alfred i Amaia, que ja havien conquistat el país cantant junts altres temes al concurs com City of Stars, tenen la responsabilitat ara de deixar en un bon lloc Espanya a Eurovisió. D’aquesta manera agafen el relleu al cantant Manel Navarro, qui el 2017 va quedar en la darrera posició al festival amb la cançó Do it for your lover.