Dos detinguts a Alacant per tractar d'impedir la retirada de la creu franquista als caiguts

El ple municipal va aprovar la retirada el 2016 en compliment de la Llei de Memòria Històrica

Actualitzada 29/01/2018 a les 14:20

Dues persones han estat detingudes aquest dilluns per intentar impedir la retirada de la creu franquista a Callosa del Segura (Baix Segura), segons que han informat fonts pròximes a la detenció. Els detinguts estan acusats d'alteració de l'ordre públic i d'atemptat contra agents de l'autoritat per haver llençat petards durant l'actuació dels operaris municipals. Les mateixes fonts han informat que un agent ha resultat ferit lleu en una oïda com a conseqüència del llançament de petards. L'Ajuntament de Callosa del Segura va aprovar el 2016 la retirada de la creu franquista en compliment de la Llei de la Memòria Històrica, segons que han informat fonts municipals.La decisió ha provocat al llarg d'aquest temps recursos judicials per part del PP, de la Plataforma en defensa de la creu així com de l'església davant la qual està situada, que defensa que el terreny és propietat seva i que ja havia retirat les plaques en record a José Antonio Primo de Rivera i a la Falange.La justícia ha validat amb diverses resolucions judicials la decisió del consistori de retirar la creu. Així mateix, la Generalitat Valenciana, a través de la direcció general de Cultura i Patrimoni, avala que el monument als caiguts sigui retirat perquè incideix de manera negativa en l'entorn de l'església, declarada Bé d'Interès Cultural, impedint la seva adequada visualització.Aquesta matinada, desenes de persones organitzades a través de la Plataforma Ciutadana en Defensa de la Creu i amb el suport de la Falange Espanyola s'han concentrat per impedir l'execució de la decisió. La plataforma ha lamentat que el consistori hagi procedit a la retirada sense esperar un pronunciament judicial definitiu.Finalment, la creu ha pogut ser retirada entre fortes mesures de seguretat i amb un dispositiu de 60 agents de la Guàrdia Civil i policia municipal. Segons que han explicat fonts pròximes al dispositiu, la retirada s'ha produït sense més incidents que les dues detencions i enfrontaments verbals entre alguns veïns. A través de les xarxes socials el partit ultradretà Falange ha donat suport als detinguts assenyalant que eren «dos dels nostres camarades».El passat novembre, l'alcalde de Callosa del Segura, Fran Macià, va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil per les amenaces rebudes a través de les xarxes socials en què s'animava a «pegar-li un tret» o a «torturar» edils del municipi per la decisió de retirar la creu.