El ple del TC es reunirà aquest dissabte per tractar el recurs contra la candidatura de Puigdemont

Si l'alt tribunal l'admet a tràmit suposarà la suspensió cautelar de la resolució del Parlament que el designava candidat

Actualitzada 26/01/2018 a les 18:34

El president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocat un ple extraordinari aquest dissabte a les 13h per tractar el recurs d'inconstitucionalitat formulat pel govern espanyol contra la candidatura de Carles Puigdemont. Els magistrats hauran d'estudiar si admeten a tràmit el recurs. Com que el govern espanyol ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, amb l'admissió a tràmit la resolució del Parlament que designa Puigdemont com a candidat quedaria automàticament suspesa de manera cautelar. Els magistrats només hauran de decidir si l'admeten o no a tràmit -una decisió merament formal- i no entraran a discutir el fons de la qüestió (tenen cinc mesos per dictar sentència). El Consell de Ministres ha aprovat el recurs aquest divendres, tot i l'advertència del Consell d'Estat.El govern espanyol considera que té «prou fonaments legals» per interposar ara el recurs i diu que té «l'obligació política i legal« d'aturar la investidura de Puigdemont, per considerar que està en crida i cerca i que pesa una ordre de detenció sobre ell. Afirmen que no se'l pot investir a distància i que, si torna, serà detingut i no podrà anar físicament al ple d'investidura.En canvi, el dictamen del Consell d'Estat –que és preceptiu per llei però no vinculant- considera que ara no es pot impugnar la candidatura perquè seria de manera «preventiva o hipotètica» perquè no es pot assegurar que Carles Puigdemont no estigui presencialment al ple el dia 30 a la tarda.