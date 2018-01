Rajoy sobre la igualtat salarial «No ens fiquem en això»

El president del Govern ha descartat obligar per llei a les empreses a la equiparació salarial

Actualitzada 24/01/2018 a les 17:05

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha descartat obligar per llei a les empreses privades a l'equiparació salarial entre homes i dones. Rajoy ha assegurat «no ens fiquem en això, fem passos cap a la mateixa direcció que són com es resolen millor els problemes».En una entrevista a Onda Cero, el cap de l'Executiu ha afirmat que les empreses espanyoles han fet passos «cap a la bona direcció» per a reduir les desigualtats als salaris que «han baixat quatre punts des de l'any 2012». Aquesta reducció ha permès a Espanya «estar millor que la mitjana europea», ha explicat Rajoy.El president del Govern ha admès que «probablement el ritme hauria de ser més ràpid». El que no comparteix Rajoy és que «el Govern comenci a fixar» els salaris de les empreses.