El revés del Consell d'Estat no atura els plans del govern espanyol de dur al TC la candidatura de Puigdemont

Fonts de la Moncloa recorden que l'informe del màxim òrgan consultiu no és vinculant

Actualitzada 25/01/2018 a les 20:48

El PSOE no es mulla

El revés del Consell d'Estat no atura els plans del govern de Rajoy. Fonts de la Moncloa avancen que, tot i que el dictamen del màxim òrgan consultiu del govern espanyol desaconsella presentar ara un recurs al Tribunal Constitucional per impugnar la candidatura de Puigdemont, ells tenen «la intenció de seguir endavant». Per tant, si res no canvi, demà al Consell de Ministres aprovaran el recurs i el presentaran davant l'alt tribunal per demanar-li que, de manera automàtica i només amb l'admissió a tràmit, suspengui cautelarment la resolució del Parlament que designa Puigdemont com a candidat a la investidura. Fonts de l'executiu de Rajoy remarquen que el dictamen del Consell d'Estat no és vinculant, tot i ser preceptiu.La comissió permanent del Consell d'Estat s'ha reunit durant dues hores aquesta tarda per analitzar la petició que el govern espanyol li ha fet aquest matí amb caràcter d'urgència. L'executiu de Rajoy considera que es pot impugnar l'acord signat pel president del Parlament, Roger Torrent, el passat 22 de gener on proposava Puigdemont a la investidura perquè pesa sobre ell una ordre de detenció si torna a territori estatal i, per tant, consideren que no podrà assistir a una investidura presencial i que això l'inhabilita com a candidat.El Consell d'Estat considera que en aquests moments «no hi ha base per impugnar» perquè encara no s'ha produït el fet concret. Des de la Moncloa reconeixen que en l'informe discrepa sobre «el moment temporal» d'impugnar l'acord però que «avala els arguments jurídics plantejats per l'executiu».Per això, tot i que el màxim òrgan consultiu del govern espanyol els desaconsella recórrer ara la candidatura de Puigdemont, l'executiu manté els seus plans per evitar que el cap de llista de Junts per Catalunya sigui candidat a president.Aquest matí, la vicepresidenta del govern espanyol justificava que la decisió es prenia independentment de si Puigdemont tornava o no per assistir al ple i argumentava que Torrent podia proposar un altre candidat perquè «Puigdemont no ho pot ser».D'altra banda, fonts del PSOE havien confirmat aquest matí que Rajoy i el líder socialista, Pedro Sánchez, havien estat en contacte i que el president espanyol li havia explicat els passos que donarien i que comptaven amb el seu suport.Després de conèixer la decisió del Consell d'Estat, fonts socialistes apunten que «és un tema del govern» i que, per tant, la resposta l'han de donar des de la Moncloa. «Nosaltres els hem recolzat de manera lleial», conclouen des de Ferraz.