Dos morts i desenes de ferits pel descarrilament d'un tren a Milà

Deu dels ferits es troben en estat crític

Actualitzada 25/01/2018 a les 11:06

Dos persones han mort avui i un centenar han resultat ferides, deu d’elles en estat crític, després que un tren descarrilés a la seva entrada a la ciutat italiana de Milà, segons han confirmat a EFE fonts dels serveis d’emergència.Els ferits en estat crític ascendeixen a deu, segons ha explicat la portaveu de l’Ens Regional d’Emergència i Urgència (AREU, en italià) de la regió de la Llombardia, Cristina Corbetta.Uns altres deu estan greus però sense ser crítics i al voltant de cent són lleus, segons la font, que ha subratllat que són dades provisionals.Els ferits estan sent traslladats a diversos hospitals de la capital llombarda, principalment al San Raffaele.Dins dels vagons sinistrats es troben encara diverses persones que estan sent socorregudes pels equips d’emergència i bombers que es van desplaçar immediatament a la zona, a la qual van arribar uns vint mitjans, entre ambulàncies i helicòpters.Continuen en curs les tasques de rescat de la resta de persones que viatjaven al tren, del qual dos vagons han quedat travessats en les vies, segons s’aprecia en les imatges difoses per televisió.El tren de la companyia Trenord, que partia de la ciutat de Cremona, ha descarrilat entre els municipis milanesos de Pioltello i Segrate entorn de les 07.00 locals (06.00 GMT) i transporta sobretot treballadors que es desplacen a Milà.