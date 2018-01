Declaren un nou brot de sarna a l'Hospital Moisès Broggi, amb quatre casos

Salut Pública investiga si es van comunicar amb retard els casos de la malaltia a l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 25/01/2018 a les 15:45

115 brots entre el 2010 i el 2017, amb 947 afectats

Una malaltia difícil d'identificar, fàcil de curar i «amb una mala llegenda»

Salut Pública ha informat aquest dijous que s'ha detectat un brot de sarna a l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, amb quatre professionals afectats, que se suma al de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb 35 casos. La sarna als centres sanitaris és molt poc freqüent i va representar el 3% dels casos declarats entre el 2010 i el 2017. Pel que fa al de Reus, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha assenyalat que és la primera vegada que es declara «un brot d'aquesta dimensió» en un hospital i ha reconegut que estan investigant si es va produir un retard en la comunicació de la malaltia des que se'n van detectar els casos. A part dels hospitals de Reus i Sant Joan Despí, s'han declarat cinc brots de sarna més el 2018 a Catalunya, tres en residències geriàtriques, un en l'àmbit familiar i l'altre a l'escola de la Riera de Gaià.Quatre treballadors de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi es troben afectats per sarna, una malaltia produïda per un àcar, que no es considera greu i que el principal problema que presenta és la picor. Els quatre casos del Moisès Broggi representen un nou brot declarat en un hospital en els últims dies, després que es registrés el de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb 35 persones afectades.També s'han declarat aquest any a Catalunya tres brots en residències geriàtriques, amb un total de dotze persones afectades (es distribueixen en tres, quatre i cinc casos per centre); un altre en una família amb quatre membres que han contret la malaltia i finalment el de l'escola de la Riera de Gaià, amb quatre infants afectats.En una roda de premsa aquest dijous per informar sobre els brots de sarna declarats en les últimes setmanes i després del ressò que ha tingut el de l'Hospital Sant Joan de Reus per l'elevat nombre d'afectats i pel fet de tractar-se d'un centre sanitari, els responsables de Salut Pública han assenyalat que no tenen constància que aquests casos estiguin relacionats entre ells, tot i que encara no han conclòs les investigacions epidemiològiques.Guix ha afirmat que estan investigant si el circuit de la declaració dels casos de sarna a l'Hospital Sant Joan de Reus va fallar, després que el sindicat CCOO denunciés en un comunicat que diversos treballadors del servei d'urgències es van dirigir al Comitè de Salut Laboral per alertar sobre un possible brot d'aquesta malaltia l'11 de gener, però que no va ser fins el 17 quan es va informar sobre el diagnòstic definitiu i es van iniciar els tractaments pertinents.El secretari de Salut Pública ha assenyalat que estan investigant si realment es va produir un decalatge de dies entre la detecció del brot i la declaració, que hauria de ser immediata i no hauria de superar les 12 hores. No és obligatori informar les autoritats sanitàries dels casos aïllats de sarna, però sí que s'han de comunicar els brots, és a dir, quan es detecten dos o més casos en un mateix espai i temps.«Estem parlant d'una malaltia que no té una gravetat transcendent, però per a nosaltres és molt important el compliment dels circuits», ha subratllat Guix. Si s'acaba demostrant aquest retard en la comunicació del brot, es comprovarà si hi ha algun motiu o explicació que el justifiquin i, en cas que es detecti una possible negligència, s'iniciarà un tràmit administratiu. «Ja veuríem quina dimensió podria tenir, però estem parlant de manera hipotètica, perquè encara ho estem investigant», ha puntualitzat Guix.Els responsables de Salut Pública han destacat que la sarna -que es contagia pel contacte entre persones de pell a pell, però també per la roba- és una malaltia freqüent. Del 2010 al 2017, se'n van declarar 115 brots, amb un total de 947 persones afectades. Normalment són brots que afecten quatre o cinc persones. Els àmbits on s'han registrat més casos de sarna en el període 2010-2017 són les residències geriàtriques (41%) i el familiar (20%), segons ha detallat la subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané.Fins el 2014, els brots per any s'havien mantingut estables, entre deu i quinze, i va ser a partir del 2015 quan se'n va registrar un increment. El 2017 es van detectar 29 brots (dades no tancades). Guix ha atribuït aquest augment a una «millora dels circuits de declaració epidemiològica», més que no pas a un increment del nombre de casos que es produeixen.La sarna és una malaltia amb «una mala llegenda, amb unes connotacions històriques que es relacionen amb la pobresa, la misèria o una mala higiene», ha assenyalat Guix, que ha continuat: «La realitat és que és una malaltia que es podria considerar quasi cosmopolita; es presenta a tots els països, edats, sexes, mitjans econòmics i no té massa a veure amb temes de major o menor higiene».La sarna té un llarg període d'incubació, entre dues i sis setmanes, i per això una persona pot contagiar-la sense saber que n'és portador. Guix ha assenyalat que no és senzill diagnosticar la sarna perquè té aspectes que la poden confondre amb altres malalties.El cap del servei de Dermatologia de l'Hospital Dos de Maig de Barcelona, Joan Antoni Smandia, ha destacat que la sarna és una malaltia «molt fàcilment curable», ja que té un tractament molt eficaç i la persona afectada es guareix en 24 hores. Els que han patit el contagi han de netejar la roba a temperatures elevades, entre 50 i 60 graus, i la que no es pot rentar s'ha de tancar en una bossa de plàstic uns set dies.