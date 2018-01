Montoro culpa l'independentisme de la no aprovació dels pressupostos del 2018

El ministre d'Hisenda diu que el procés ha estat un «intent fallit d'obstaculitzar» la recuperació econòmica

Actualitzada 24/01/2018 a les 18:36

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que «la causa» per la qual no han aprovat els pressupostos del 2018 és l'independentisme. Durant la compareixença a la comissió de Pressupostos del Congrés, ha reiterat en diferents ocasions que la «causa clara, manifesta i explícita» que ha impedit tirar endavant els comptes d'aquest any ha estat l'independentisme. «No és una causa menor, és la major crisi política que ha viscut la democràcia», ha afegit. Montoro ha assegurat que al juliol comptaven amb una majoria per aprovar els pressupostos –Cs va anunciar públicament el suport i les mesures que havien inclòs a iniciativa del seu grup- però que la crisi catalana ho va alterar i va obligar a prorrogar els números del 2017. El PNB, aliat del govern espanyol en l'exercici anterior, ha afirmat que no iniciarà negociacions fins que se solucioni la crisi política a Catalunya.El govern espanyol no ha estat capaç, de moment, de trobar suports suficients per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) d'aquest 2018 i s'ha vist obligat a prorrogar els del 2017. De fet, no ha arribat a presentar-los oficialment i, segons fonts de l'executiu, ha esperat a què passin les eleccions catalanes del 21-D per reiniciar unes converses que, teòricament, havien de reprendre's al gener.Montoro ja havia declarat anteriorment que la crisi catalana estava dificultant les negociacions però, durant la compareixença a la comissió de Pressupostos, n'ha culpat directament els independentistes. «La causa la coneixen tots, no descobreixo res, és una causa realment greu, clara i manifesta», ha valorat.Segons Montoro, el procés ha estat el «major desafiament a l'estat de dret» però assegura que ha estat un «intent fallit d'obstaculitzar» la recuperació econòmica a Catalunya i Espanya.A l'estiu, el govern espanyol ja havia tancat un pacte amb Cs, que havia anunciat algunes de les mesures acordades a canvi del seu suport, com la d'ampliar de quatre a cinc setmanes el permís de paternitat.El PNB va donar suport al govern espanyol pels comptes del 2017 però la crisi catalana va aturar les negociacions per reeditar aquesta coalició. Des del PNB insisteixen que cal primer una sortida política per a Catalunya i que se solucioni la crisi política abans d'asseure's a negociar.En una entrevista a Onda Cero, el president espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat que confia que hi haurà pressupostos i ha negat que l'executiu compti amb un 'pla B'.