Dos anys de presó per un matrimoni que va vendre el seu fill nounat per 1150 euros

Actualitzada 23/01/2018 a les 18:05

Un jutjat de Sant Sebastià ha condemnat a dos anys i tres mesos de presó a una parella guipuscoana que va vendre el menor dels seus tres fills, nounat, per 1.150 euros, a un home i una dona residents a França, que han estat condemnats en aquest mateix procés.Segons recull la sentència del cas, durant el judici per aquests fets, els quatre acusats es van mostrar conformes amb la condemna que va sol·licitar la Fiscalia com a autors d'un delicte d'alteració de paternitat, en la seva modalitat de lliurament del menor a canvi d'una compensació econòmica, en el cas dels progenitors, i de recepció del menor, en el dels compradors.Els fets recollits a la resolució judicial es remunten a l'any 2015, quan els pares van abandonar Euskadi per Oliva, València, i posteriorment a Gandia, davant la possibilitat que la Diputació Foral de Guipúscoa assumís la custòdia dels seus dos fills grans (que en l'actualitat tenen 4 i 2 anys) «per existir una situació de desemparament». El text precisa que la parella va concebre un tercer fill, i va decidir «no assumir» la seva criança, optant per «lliurar-lo a altres persones a canvi de diners».En aquest context, unes «amistats comuns» van posar en contacte als pares del nounat amb l'altra parella d'acusats amb els quals van arribar a un «acord» perquè «es quedessin amb el nen», en fase gestació en aquell moment, a canvi de diners.Aquest pacte, prossegueix la sentència, es va plasmar en l'enviament de diferents quantitats econòmiques, fins a un total de 1.150 euros, per part del comprador a la mare gestant, a través d'una empresa de missatgeria, entre els mesos d'abril i maig de 2016.L'escrit judicial indica que, per aquestes mateixes dates, l'embarassada va decidir tornar «al que havia estat el seu domicili familiar» a Guipúscoa, on en diverses ocasions «va comunicar a algunes persones la seva intenció de desfer-se del nen» i lliurar-lo a uns altres pares. En un moment donat, l'acusada va oferir el nounat a una coneguda, que l'havia ajudat en diverses ocasions, qui va rebutjar l'oferiment i va posar els fets en coneixement dels Serveis Socials de la Diputació, que va obrir una investigació.El juliol de 2016, la processada va donar llum a un nen a l'Hospital de Donosti, després el personal del Servei Foral d'Urgències Socials es va personar al centre amb una ordre per tal que el menor «fos apartat de la mare» i ingressat «a la unitat de neonatologia».Un dia més tard, després d'una entrevista amb una treballadora social «en la qual l'acusada va negar haver posat el seu fill a disposició de tercers, i davant l'absència de dades, la Diputació va acordar que el menor fos entregat de nou a la seva mare».Dos dies més tard, la dona que volia comprar el nounat va acudir a l'Hospital on la mare li va lliurar el nadó. Finalment, el 13 de juliol els quatre imputats van acudir al Registre Civil on «amb falsedat» van aportar les dades de l'home comprador, quedant el nadó inscrit amb el primer cognom d'aquest i amb el segon de mare biològica.L'endemà, la parella compradora es va traslladar a França amb el nounat, encara que aquell mateix dia, «per motius desconeguts», la mare biològica del nen va presentar una denúncia contra els compradors, assegurant que se l'havien emportat «sense el seu consentiment i mitjançant pressions psicològiques», versió que va ser ratificada pel pare del nadó, sabent tots dos que era «mentida».La parella resident a França va ser localitzada i detinguda per les autoritats del país veí el 10 d'octubre.A més de les citades penes de presó, la sentència del cas inhabilita als pares del menor per a l'exercici de la pàtria potestat sobre els seus tres fills durant quatre anys, mentre que als dos compradors els inhabilita per aquest mateix període per a l'exercici de la tutela, guarda o acolliment que poguessin tenir sobre qualsevol menor.La resolució judicial ordena finalment la inscripció del menor afectat en el Registre Civil amb els cognoms corresponents als seus pares biològics.