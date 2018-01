Detingut per agredir violentament a la seva dona amb una olla

La víctima va haver de ser intervinguda quirúrgicament d'urgència, ja que presentava una fractura cranial amb hemorràgia cerebral

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a un home, de 45 anys i nacionalitat senegalesa, per presumptament agredir a la seva parella amb una olla al municipi malagueny d'Estepona, per la qual cosa s'estudia la seva presumpta responsabilitat en un delicte d'homicidi en grau de temptativa.Els fets van succeir al voltant de les 08.40 hores de dimarts quan els serveis d'Emergències 112 d'Andalusia va rebre un avís del 061 en el qual s'informava que una dona estava al balcó d'un habitatge de la urbanització Sun Beach, amb el cap ensangonat. L'avís l'hauria donat un treballador d'aquesta urbanització després de veure que la dona demanava ajuda de manera insistent, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.Una dotació de la Policia Nacional es va desplaçar fins al domicili i, després d'accedir a l'interior, van localitzar la dona amb una greu ferida en el cap i al seu presumpte agressor, han indicat fonts policials. En la taula del menjador van trobar una olla de cuina impregnada de sang amb la qual, pel que sembla, l'home hauria colpejat la dona. Els agents van detenir l'home per la seva presumpta implicació en un delicte d'homicidi en grau de temptativa.La víctima va ser derivada a l'Hospital Costa del Sol amb un pronòstic molt greu, des d'on va ser traslladada en un helicòpter del 061 a l'Hospital Regional de Màlaga al voltant de les 13.30 hores, per, segons han confirmat fonts sanitàries, ser intervinguda quirúrgicament d'urgència per l'equip de Neurocirurgia, ja que presentava una fractura cranial amb hemorràgia cerebral. Segons fonts policials, no existien denúncies prèvies per maltractament.