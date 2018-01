Coneix les canços candidates a representar Espanya a Eurovisió 2018

Enguany serà un o diversos concursants d’'Operación Triunfo' qui interpretaran la proposta escollida al festival, que se celebrarà a Portugal

Les cançons solistes

Els duets

#OTVision No ha habido nadie en esa sala del piano que no se haya emocionado al escuchar por primera vez 'Tu canción', el dúo de Alfred y Amaia

La cançó grupal

Mètode de votació

Espanya ja té preparades les cançons candidates a representar el país al festival d’Eurovisió 2018. Es tracta d’un total de nou cançons –cinc solistes, tres duos i una grupal- que enguany interpretaran els concursants d’Operación Triunfo, el concurs televisiu que ha tornat a la pantalla després d’anys sense emetre’s amb un èxit rotund. En la propera gala del programa, dilluns dia 29 de gener, els telespectadors escoltaran les cançons candidates interpretades pels concursants i triaran la que considerin més adient per portar al festival, enguany celebrat a Portugal.Entre les nou candidates a Eurovisió hi trobem cinc cançons solistes, una per cada un dels cinc finalistes del talent show: Amaia, Alfred, Aitana, Míriam i Ana. Cada un dels temes ha estat compost per diversos artistes que han fet les cançons a mida de cada un dels concursants. Els ‘triunfitos’ treballen durant aquesta setmana la cançó que els ha tocat interpretar amb el seu compositor.Amaia, la preferida d’aquesta edició a la qui el públic anomena ‘Amaia d’Espanya’, interpretarà la cançó Al cantar, composada per l’artista Rozalén.Alfred, també molt estimat pel públic i qui manté una bonica història d’amor amb Amaia dins l’acadèmia, interpretarà la cançó Que nos sigan las luces, del també català Nil Moliner.La benjamina del grup, Aitana –catalana i de 18 anys-, defensarà la candidata a Eurovisió Arde, creada per la membre del grup Sweet California Alba Reig.La concursant gallega Míriam interpretarà el tema Lejos de tu piel, compost per Inna Wolfson amb una adaptació de Funambulista.Per últim, la canària Ana Guerra –també coneguda pels seus fans com Ana War o la Bikina-, última concursant en proclamar-se finalista, cantarà una cançó d’un productor colombià anomenat Nabález, la qual porta per títol El remedio.Entre els temes candidats al festival d’Eurovisió també hi ha tres duets. Aquests estaran interpretats pels cinc finalistes i l’últim concursant expulsat, el canari Agoney, qui va quedar a les portes de la final en la gala del passat dilluns en un duel contra l’altra concursant canària, Ana Guerra.El programa ha volgut ajuntar en duo a Amaia i Alfred, els quals ja van enamorar al públic cantant junts City of Stars, banda sonora de la pel·lícula homònima, i més recentment Todo mi amor eres tu, versió castellana de I just can’t stop loving you, de Michael Jackson. La parella podrà tornar a demostrar la seva química cantant Tu canción, composta per Raúl Gómez.Miriam i Agoney, una de les finalistes i l’últim expulsat, treballaran junts per aconseguir una brillant interpretació del tema Magia, compost pel cantant David Otero.Chico malo serà el tema interpretat per l’únic duo femení, compost per les concursants Aitana i Ana Guerra. Es tracta d’una cançó composta per l’ocasió per Morgan y Simms i Brisa Fenoy.A més de les cançons solistes i els duets, també competeix per anar a Eurovisión una cançó grupal. Es tracta de una versió més curta de Camina, himne del programa compost pels mateixos concursants amb l’ajuda de Manu Guix. En cas de ser l’escollida, serien tots els cinc finalistes qui la durien a escena a Portugal.Després de veure les actuacions a la gala del proper dilluns, el públic votarà les tres propostes preferides. Un cop triades, es tornarà a votar en una segona ronda en què es triarà la candidata a representar Espanya al Festival d’Eurovisión 2018. En cas d’empat, se sumaran els vots de l’actuació tant de la primera com de la segona fase. Si tot i així torna a haver-hi un empat, s’obrirà una tercera votació amb els marcadors a 0.