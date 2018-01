Zoido diu que treballen per evitar que Puigdemont no pugui arribar al Parlament «ni en el maleter d'un cotxe»

El ministre desvetlla que estan dissenyant un ampli dispositiu policial que controla la frontera, aeroports i camins rurals

Actualitzada 23/01/2018 a les 10:19

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvetllat que estan dissenyant de la mà d'experts de la Guàrdia Civil i la policia espanyola un ampli dispositiu policial per evitar que Carles Puigdemont pugui entrar per sorpresa a Catalunya i arribar al Parlament per ser investit. El titular d'Interior afirma que estan esmerçant tots els esforços perquè «això no pugui passar» i que estan preveient totes les opcions per tal de detenir-lo si posa un peu en territori estatal. «Nosaltres procurarem que no pugui entrar ni en el maleter d'un cotxe», ha manifestat en una entrevista a Antena3.Zoido ha reconegut que és complex controlar totes les possibles entrades perquè «la frontera a cobrir és molt extensa». Tanmateix, ha dit que estan estudiant com evitar que Puigdemont pugui arribar «en helicòpter, ultralleuger o vaixell». També ha apuntat que, al marge de les grans vies de comunicació que «són més fàcils de controlar», estan posant la vista en els camins rurals. «Estem molt preocupats perquè una persona amb aquesta conducta no se sap què pot fer».