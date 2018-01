Rep l'alta mèdica un nen de 12 anys que va caure d'uns deu metres en una zona comercial

El menor estava ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona

Un nen de 12 anys que divendres passat va caure d'una alçada de deu metres a la zona comercial de Salt, Gironès, proper a l'AP-7 ja rebut l'alta mèdica aquest dilluns a la tarda.Els fets van passar en un edifici situat a la zona comercial, on hi ha un bufet lliure i una zona recreativa. Tot plegat va succeir al voltant de les vuit del vespre quan el petit pujava unes escales i de sobte va caure precipitant-se al buit. Com a conseqüència de la caiguda, va quedar ferit i sagnant per l'oïda. De seguida es van activar els equips d'emergència i, malgrat que el nen va perdre inicialment la consciència, es va poder recuperar i va arribar despert a l'hospital Josep Trueta de Girona. Un cop allà va estar en observació a Urgències i va ingressar a planta. Després de passar el cap de setmana a l'hospital, aquest dilluns a la tarda ha rebut l'alta.