Investigat el Cap de la Policia Local de Cambrils per pressumptes «conductes antisindicalistes»

El Jutjat d’Instrucció de Reus ha citat el Cap de la Policia per declarar com a investigat arran de la denúncia de la UGT

Actualitzada 22/01/2018 a les 13:47

Des dels sindicats UGT-FeSP es va interposar una denúncia per la via penal, per presumptes delictes de la direcció de la Policia Local de l’Ajuntament de Cambrils, per «delictes i conductes antisindicals» contra la representació de la UGT del personal al serveis de l’Ajuntament de Cambrils.El Jutjat d’Instrucció de Reus ha admès a tràmit aquesta querella citant pel març d’enguany diferents empleats públics i una regidora del consistori, a més de citar com a investigat un cap de la Policia Local de Cambrils.El sindicat assegura que «s’ha cansat dels atacs constants i vexacions cap als nostres delegats i delegades al servei d’aquest consistori, així com la disminució d’afiliació producte de la por a perdre drets respecte al conjunt de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, i especialment al del col·lectiu de la Policia Local, pel sols fet d’estar afiliats a la UGT».Els sindicats apunten que en una de les moltes reunions mantingudes amb l’alcaldessa per intentar arribar a acords on han intervingut responsables del sindicat tant de la direcció de Tarragona com de l’executiva de Catalunya, aquests asseguren que «vam manifestar des del sindicat la nostra indignació davant la falta de voluntat per arribar a una solució i la determinació, d’una vegada esgotada la via de les paraules, passar a la via dels fets, la resposta de l’alcaldessa va ser que féssim allò que creguéssim que havíem de fer, aquests últims mots són els que ens han portat fins aquí».La UGT ha advertit en un comunicat «que els serveis jurídics estan valorant emprendre més accions judicials per exigir responsabilitats penals, personals o administratives a qualsevol que prengui decisions arbitràries o discriminatòries per perjudicar la delegació de la UGT-FeSP de Cambrils durant l’exercici de les seves funcions sindicals».Per la seva banda, l'Ajuntament de Cambrils reconeix que el cas es troba en fase d'instrucció i prefereix no fer declaracions al respecte.