Decathlon alerta del perill d'un dels seus sacs de dormir

La companyia publica un vídeo en què mostra com solucionar el problema, eliminant un cordó del producte

Actualitzada 23/01/2018 a les 18:25

La cadena de botigues de material esportiu Decathlon ha alertat que un dels sacs de dormir per a nens que comercialitza, el Forclaz 10 Junior, pot provocar ofegaments a l'usuari a causa d'un cordó per estrènyer la caputxa de la peça situat a la part superior del producte. A través del web de la companyia francesa, Decathlon ha publicat un seguit d'indicacions per a les persones que hagin adquirit el sac. Segons aquestes indicacions, el producte «no assoleix el nivell de seguretat desitjat», atès que s'ha detectat que «en uns pocs casos, el cordó de la caputxa del sac de dormir podria enrotllar-se a l'entorn del coll del nen, i podria causar un accident». Aleshores mostren un vídeo en què indiquen com eliminar aquest cordó, bàsicament tallant-lo amb unes tisores i retirant-lo del sac.De tota manera, Decathlon ofereix tres vies per solucionar l'assumpte, bé eliminat el cordó com es mostra al vídeo, bé portant el sac de dormir a una de les botigues de la companyia perquè sigui el seu personal qui el retiri o bé tornant el producte i demanant la devolució de l'import.