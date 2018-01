Cs demanarà investigar al Congrés els atemptats de Barcelona i Cambrils

Assegura que va existir «descoordinació policial» i que cal investigar «què va fallar» per corregir-ho

Actualitzada 23/01/2018 a les 12:20

El líder de Cs, Albert Rivera, ha proposat aquest matí crear al Congrés una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquest estiu. Posteriorment, el portaveu a la cambra baixa, Joan Carles Girauta, ha dit que no es tracta de «depurar responsabilitats polítiques» pels atemptats sinó que volen aprofundir en què va passar perquè hi hagués «falta de coordinació absoluta» entre cossos policials. Girauta s'ha referit a les suposades advertències de la CIA tant a Mossos com al CNI i ha afirmat que cal «estudiar a fons què va fallar per corregir-ho». Cs ha convidat tots els grups a formar-ne part, especialment el PP com a partit del govern. Qui ja ha tancat la porta a la proposta és el PSOE. La portaveu, Margarita Robles, ha criticat Cs perquè «per a ells s'hi val tot» i ha dit que la lluita antiterrorista «no pot ser un element de confrontació política». En canvi, el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, veu amb bons ulls la proposta perquè així, diu, podran preguntar sobre les suposades vinculacions entre l'imam de Ripoll i el CNI.Des de Cs asseguren que l'objectiu de la comissió no seria polític sinó tècnic, per avaluar què va fallar en la coordinació entre Mossos i policia espanyola. Girauta ha defensat que és una «proposta oberta a tots els grups» i ha demanat el suport per poder-la tirar endavant.Qui ja ha tancat la porta a donar suport a la comissió és el PSOE. La portaveu, Margarita Robles, afirma que la informació antiterrorista s'ha de vehicular a través del pacte antijihadista. «És allà on el govern s'ha d'explicar i li exigirem transparència però mai usarem la política antiterrorista com a element d'exhibició i confrontació», ha criticat.Per part d'ERC, el portaveu adjunt ha recordat que s'ha vetat la proposta de ERC i PDeCAT de fer comparèixer el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per explicar les suposades vinculacions entre l'imam de Ripoll –cervell dels atemptats- i el Centre d'Intel·ligència Nacional (CNI). Per això, considera que seria bo crear aquesta comissió perquè podrien aprofitar per preguntar tot allò que no han pogut tramitar a través de la seva proposta. «Ho recolzarem perquè així podrem preguntar coses que Cs, PP i PSOE no volen», ha afegit.Per part de Podem, el seu líder, Pablo Iglesias, ha dit que estudiaran la proposta.