Condemnen un cambrer per servir detergent per rentaplats en comptes de most

Va reconèixer que va precipitar el líquid del rentavaixella en una ampolla de most «perquè se li havia trencat el dosificador»

Actualitzada 22/01/2018 a les 18:56

El propietari d'un bar d'Irun, Guipúscoa, ha estat condemnat a tres mesos de presó i a indemnitzar amb 53.657 euros a un client al qual, de manera equivocada, li va servir detergent per a rentavaixella en comptes del most que va demanar. El client va patir lesions a l'esòfag. Durant la vista celebrada el passat 21 de novembre al Jutjat Penal número 2 de Sant Sebastià, la Fiscalia va sol·licitar dos anys de presó pel processat i també per a la seva esposa, acusats d'un delicte de lesions imprudents. La sentència, a la qual s'ha tingut accés aquest dilluns, absol ara a la dona, en entendre que ella no podia «preveure què anava a fer el seu marit».Com recull la resolució judicial, dictada pel magistrat Santiago Romero Buck Arstad, els fets es remunten al 9 de juliol de 2012, quan, després que el rentavaixella de l'establiment s'avariés, el processat va decidir seguir utilitzant-lo afegint el líquid netejador «directament a la màquina», cada vegada que l'havia d'utilitzar.L'acusat va agafar una ampolla de most buida i la va omplir amb el líquid rentavaixella que tenia en un bidó, una operació que «va repetir diverses vegades» durant la jornada. Al voltant de les 20.30 hores del mateix dia, la víctima i un grup d'amics van acudir a l'establiment i van demanar dues cerveses, una copa de vi i un suc de poma, però com aquesta última beguda s'havia esgotat, el cambrer li va suggerir al client que demanés un most. D'aquesta manera l'acusat va agafar l'ampolla «plena del producte corrosiu del rentavaixella, sense adonar-se del fatal descuit», i el va servir en un got. «Quan fer el primer glop —la víctima— va notar immediatament com sli cremaven la boca i l'esòfag, caient terra pel dolor», on va ser «immediatament atès» pels seus amics i per l'hostaler que va trucar al servei d'urgències.A conseqüència d'aquests fets, el perjudicat va patir «una esofagitis necròtica difosa, estenosisesofágica distal i gastritis antral», lesions per les quals va tardar 148 dies a recuperar-se, i en els quals va estar impedit per a les seves ocupacions, 17 d'ells hospitalitzat.La sentència del cas explica que durant la vista oral, l'acusat va reconèixer que va precipitar el líquid del rentavaixella en una ampolla «perquè se li havia trencat el dosificador», fet amb el qual va crear «un risc». La resolució considera que el processat va incórrer en una infracció en tractar-se «d'un establiment que serveix consumicions», en el qual «existeix un deure especial pel que fa al compliment de la normativa en matèria de salut, higiene i respecte dels productes que es venen al públic».Per aquests motius, el jutge considera a l'encausat responsable d'un delicte de lesions imprudent pel qual li imposa tres mesos de presó i l'inhabilita per qualsevol ofici relacionat amb l'hostaleria durant el mateix període, a més d'obligar-lo a compensar al perjudicat amb 53.657 euros.