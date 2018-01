Rajoy inaugura l'AVE entre Madrid i Castelló amb incidències

El comboi ha hagut de parar prop de Sagunt per una avaria al sistema de canvis de vies

22/01/2018 a les 17:48

Aquest matí, el president del Govern, Mariano Rajoy, ha inaugurat l'AVE entre Madrid i Castelló amb incidències. El tren AVE Juan Sebastián Elcano en el qual ha viatjat Rajoy des de Madrid, després de recollir a València a Ximo Puig i altres autoritats, ha tingut que realitzar una aturada no programada prop de Sagunt per una avaria al sistema de canvi de vies que va provocar que arribés amb quasi mitja hora de retard.A la inauguració, Rajoy ha llençat un missatge als espanyols a que viatgin «amb el mateix tren» pel bé del país. El president del Govern no ha fet cap referència sobre la situació de Catalunya ni sobre la carta que Roger Torrent, president del Parlament, ha enviat. La seva intervenció s'ha centrat a destacar la trascendència de les infraestructures per la vertebració territorial d'Espanya.Per a Rajoy, l'AVE entre Madrid i València permetrà desenvolupar el Corredor del Mediterrani. «Apostar pel Mediterrani és apostar per Espanya, i connectar territoris contribueix a la vertebració del nostre país», ha assegurat Rajoy. Les actuacions del Corredor del Mediterrani suposen una inversió de 22.000 milions d'euros dels que ja s'han executat el 62%.El nou servei de l'AVE entre Madrid i Castelló, que estarà operatiu a partir de demà, reduirà el temps de viatge entre ambdues ciutats en 37 minuts i tardarà una mica més de dues hores i mitja.