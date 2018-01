Un noi de 15 anys ataca amb una destral a 5 menors i a una professora a Rússia

L'agressor també ha tirat un còctel molotov, calant foc a una aula, i després s'ha intentat suïcidar

Un adolescent de 15 anys ha atacat, aquest divendres, amb una destral un col·legi de Rússia, deixant sis ferits, cinc nens de 13 anys i una professora de 44, segons han informat les autoritats russes. L'agressor també ha tirat un còctel molotov, calant foc a una aula, i després s'ha intentat suïcidar. Els cossos de seguretat han intervingut detenint i ingressant l'acusat en un hospital en estat greu.«Tres dels ferits també estan ingressats en estat greu, la resta en estat menys greu», ha explicat el Ministre de Sanitat de la república siberiana de Buriátia, Dambinima Sambúyev, a mitjans locals. Els menors en estat greu -dues nenes i un nen- pateixen una combinació de contusions i ferides per destral. Una de les nenes ha perdut un dit de la mà.L'atac s'ha perpetrat al voltant de les 9 hores (horari local) al col·legi Núm. 5 de la ciutat Ulan-Udé, capital de Buriátia, a la regió de la Sibèria Oriental fronterera amb Mongòlia.El jove atacant s'ha provocat diverses ferides i s'ha tirat per la finestra, segons ha precisat el responsable de seguretat del Govern regional, Piotr Mordovskoi. L'incendi s'ha pogut apagar en poc temps i no s'han hagut de lamentar més ferits, ha agregat.Les primeres informacions publicades per agències russes apuntaven al fet que els atacants fossin dues o tres persones, finalment el Comitè d'Instrucció rus (CI), l'autoritat judicial que ha assumit la investigació del cas, ha aclarit que només un menor és el responsable de l'incident.Tanmateix, una font propera a la investigació ha assegurat a Interfax que l'adolescent va intentar que alguns amics s'impliquessin en l'atac, s'hi van negar. «El menor va avisar (de les seves intencions). Va escriure a una noia per Viber (aplicació de missatgeria) per dir-li que no anés avui (per divendres) a l'escola, perquè hi hauria una carnisseria», ha assegurat una veïna de la zona en declaracions a una televisió local.El CI treballa per aclarir els motius de l'agressor i les circumstàncies de l'atac.