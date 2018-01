Troben un nadó mort per un traumatisme cranial en una planta de reciclatge

S'ha obert una investigació que inclou la recerca en hospitals i centres sanitaris per tal d'identificar la mare del nadó

Actualitzada 19/01/2018 a les 16:55

Un nadó va ser trobat mort dimarts passat pels treballadors d'una planta de reciclatge del municipi d'Alhendín, Granada. La nena va ser trobada nua, dins d'una bossa d'escombraries i amb el cordó umbilical. Segons l'autòpsia, la nena va néixer viva i sana encara que el seu cadàver presenta un traumatisme cranial, entre altres fractures. Segons fonts properes a la investigació, és possible que el traumatisme fos la causa de la mort.La Guàrdia Civil ha obert una investigació que inclou la recerca en hospitals i altres centres sanitaris de pistes per tal d'identificar la mare del nadó.El cos va aparèixer a la cinta transportadora que condueix les escombraries que descarreguen els camions. FCC, empresa concessionària d'aquesta planta de tractament de la Diputació de Granada, va detallar que la troballa es va produir al voltant de les 17.50 hores, moment en el qual un treballador va demanar que s'aturés la maquinària i va avisar que havia vist el cos d'un nadó.La planta va activar immediatament el protocol per a aquest tipus de casos, per la qual cosa va custodiar i va acordonar la zona, i després va alertar a la Guàrdia Civil i a l'empresa.L'empresa concessionària va explicar que processa més de 1.000 tones d'escombraries al dia, alguns dies arriben a les 1.500, la qual cosa correspon a l'arribada de més de 200 camions diaris a les instal·lacions.El Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Fe ha obert diligències d'investigació. La Policia Judicial treballa per determinar de quin barri de Granada, o municipi de la seva àrea metropolitana, procedia la bossa d'escombraries en la qual van dipositar el cadàver, també practicaran proves d'ADN.El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, va admetre la dificultat en la investigació perquè el cadàver va ser trobat en la fase en què els residus de diverses procedències estan barrejats.