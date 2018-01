Sentenciat a 15 anys de presó per deixar una rodanxa de bacó davant una mesquita

El jutge considera que es tracta d'un delicte d'odi i vandalisme

Actualitzada 19/01/2018 a les 19:38

Un nord-americà de 37 anys ha estat condemnat a 15 anys de presó per deixar una rodanxa de bacó davant una mesquita de Titusville, Florida. Michael Wolfe s'ha declarat culpable de les acusacions.El jutge considera que es tracta d'un delicte d'odi i vandalisme contra la mesquita Islamic Society of Central Florida Masjid Al-Munin. A part de l'acte simbòlic irrespectuós de deixar bacó a la porta, va trencar vidres i càmeres de seguretat de l'edifici. La sentència s'ha dictat amb un to exemplar per tal de posar fi a l'onada de tensió social que viu el país nord-americà amb la migració musulmana.