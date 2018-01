Accepta dos anys de presó per introduir-li el dit a l'anus a un home en un bar

Li va baixar els pantalons i la roba interior, i li va introduir un dit a l'anus mentre li pressionava els testicles amb l'altra mà i l'amenaçava

Actualitzada 19/01/2018 a les 17:30

Segons informa el mitjà aragonès Heraldo, un veí de Casp va acceptar, dijous passat, una condemna de dos anys de presó per un delicte d'agressió sexual. José Manuel Fillola va admetre els fets atribuïts pel fiscal i va indemnitzar a la víctima amb 3.150 euros, fet que va comportar l'aplicació de l'atenuant de reparació del dany.L'agressió va ocórrer l'octubre de 2012, al voltant de les 5 de la tarda en un bar del carrer Guma de Casp, Aragó. Segons indica l'escrit de l'acusació Fillola, de 58 anys, es va abalançar sobre un altre home de 62, tirant-lo a terra i immobilitzant-lo. Tot seguit li va baixar els pantalons i la roba interior i li va introduir un dit a l'anus, pressionant-li els testicles amb l'altra mà i dient «Esta noche te acostarás conmigo por mis cojones o te pegaré dos tiros». Fillola va reconèixer els fets quan va ser detingut per la Guàrdia Civil.La víctima va necessitar assistència mèdica i cinc dies de cures. El forense indica, però, que pateix un trastorn afectiu de caràcter depressiu crònic, caracteritzar per una baixa autoestima i l'aparició d'un estat d'ànim melancòlic.El fiscal i la defensa de l'acusat van arribar a un acord, durant el judici celebrat dijous passat, per rebaixar la petició de 8 a 2 anys de presó per un delicte de violació, ja que l'acusat va presentar un informe mèdic que indica que concorria la circumstància atenuant d'alteració psíquica.