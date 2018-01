Llarena dona cinc dies a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre els escrits de llibertat de Sànchez i Forn

Després de la declaració de l'11 de gener, els seus lletrats van demanar l'alliberament davant el Suprem

Actualitzada 19/01/2018 a les 15:20

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha donat trasllat a les parts dels escrits presentats per les defenses de Jordi Sànchez i Joaquim Forn per demanar el seu alliberament. Tots dos van declarar sobre el fons de la causa el passat 11 de gener davant Llarena i, l'endemà, els seus advocats van presentar uns escrits argumentant el perquè sol·liciten que surtin de presó. Abans de prendre una decisió, el jutge vol escoltar el posicionament de la Fiscalia i de les demés parts personades a la causa. El jutge ha donat cinc dies a les parts perquè fixin el seu posicionament per escrit, si així ho consideren. Per tant, la decisió tampoc es coneixerà la setmana vinent. Jordi Cuixart també va declarar davant del Suprem el passat 11 de gener però, en el seu cas, la seva defensa encara no ha presentat l'escrit perquè està acabant de recopilar informació.La Fiscalia té ja sobre la taula l'escrit de llibertat presentat per la defensa del conseller destituït, Joaquim Forn, i de l'exlíder d'ANC i diputat, Jordi Sànchez. Després de declarar sobre el fons de la causa, l'endemà els seus lletrats van posar per escrit tots els arguments que consideren necessaris perquè Llarena aixequi la mesura cautelar de presó preventiva.En el seu escrit, la defensa de Sànchez demana l'excarceració perquè, segons afirma, no ha comès el suposat delicte de sedició que li atribueix. Segons ell, la concentració el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia va ser una mobilització pacífica, democràtica i festiva, tot i que hi va haver «possibles excessos d'una minoria» en trencar dos vehicles de la Guàrdia Civil. A més, recorda que ja no lidera l'ANC i per tant ha perdut la capacitat de mobilització ciutadana que tenia. Igualment, com a diputat, ha jurat o promès la Constitució i ha renunciat a la via unilateral.En el cas del d'Interior destituït Joaquim Forn, sol·licitava al magistrat sortir de la presó en considerar que no hi ha risc de reiteració delictiva perquè no serà conseller del ram altre cop i perquè ell «mai va influir» en els dispositius policials dels Mossos el 20 de setembre i l'1 d'octubre. En l'escrit dels seus advocats, es recorda que la planificació policial pel dia del referèndum es va pactar amb els cossos policials espanyols i el TSJC i no va rebre cap queixa.La defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha posposat a la setmana que ve la presentació davant del Tribunal Suprem de l'escrit demanant la seva llibertat perquè està acabant de recopilar diversa documentació, entre elles material audiovisual, sobretot referent al 20 de setembre. L'advocada vol aportar proves que demostrin que aquell dia no hi va haver violència, que es va ajudar a la comitiva judicial i que les entitats van desconvocar la protesta.