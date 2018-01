Les escoles públiques contracten professors sense els requisits en no poder cobrir les baixes

La reducció de les llistes de la borsa i l'epidèmia de grip han agreujat la manca de docents per a substitucions

Actualitzada 19/01/2018 a les 11:41

Després que aquest curs, 2017-2018, s'hagin incorporat al sistema 4.714 nous professors, s'hagin cobert jubilacions, i les baixes se substitueixin amb més celeritat, ha provocat una reducció de la borsa de substituts d'Ensenyament que, amb l'epidèmia de grip, ha agreujat la situació i Ensenyament no pot arribar a cobrir totes les places que s'ofereixen. Així ho ha confirmat el portaveu d'USTEC-STEs, Ramon Font, que reconeix que en alguns casos, sobretot d'especialitats com català o informàtica, i bàsicament als instituts de secundària i formació professional, s'estan donant les vacants a graduats que encara no tenen el màster de secundària. Font creu que, en aquests casos, «preval el dret a l'educació» per sobre d'aquests requisits, però alerta que s'han de fer alguns canvis per solucionar aquesta problemàtica.Aquesta setmana, el 16 de gener, unes 80 places, majoritàriament -66- d'instituts, es van quedar sense substitut. Per aquest motiu, passen a considerar-se places de difícil cobertura si no s'han cobert en dues sessions de nomenaments telemàtics i els aspirants poden presentar-se als serveis territorials, i en alguns casos, als mateixos instituts, per ocupar la plaça, encara que no formin part de la borsa i malgrat no tingui acabat el màster de secundària, un dels requisits indispensables per formar-ne part en el cas dels professors d'institut. D'aquesta manera, els aspirants acaben entrant a la borsa amb un número 900.000 i els pot computar l'experiència.La situació de manca de professorat per a substitucions, s'ha anat donant aquest curs a causa sobretot, de l'augment de la plantilla, en 4.14 docents més, les jubilacions que han permès entrar 6.000 professors més al sistema, i la cobertura més ràpida de les substitucions. Ramon Font també destaca que les darreres setmanes, l'epidèmia de la grip ha agreujat el problema, en multiplicar el número de baixes per malaltia.I és que després de les vacances de Nadal, el nombre de baixes no cobertes van ser de 114 el 12 de gener i de 127 el dia 9. En aquests casos, explica Font, s'ha trobat dificultats sobretot per a especialitats com informàtica, anglès, matemàtiques o música, algunes especialitats de formació professional o fins i tot català, matèria per la qual s'ha contractat professorat que només disposa del nivell D, i no pas del grau de Filologia. Per zones, Barcelona ciutat i l'àrea metropolitana aglutinen aquesta manca de professorat, però també es donen places a poblacions més petites d'arreu del territori com Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Amposta, Alcanar o Cervera.Font destaca que les retallades, que van deixar 3.000 professors a l'atur, van «dissuadir» moltes persones per formar-se com a docent, ja que aleshores no hi havia feina. Considera que ara «és un bon moment» però retreu que els màsters de secundària són cars, no s'ofereixen a totes les universitats, i són presencials, de manera que professionals d'altres sectors que voldrien aspirar-hi, no poden cursar-lo. A més, pel portaveu d'USTEC-STEs, el departament no publicita prou la borsa d'interins i substituts i és prou flexible en la seva obertura, i recorda que per arribar als nivells de 2010, el sindicat calcula que encara falten 7.200 professors.