Interior negociarà l'equiparació de sous entre Guàrdia Civil i Mossos

Els representants de la policia espanyola es reuniran dimecres després que Zoido es comprometés a destinar 1.500 milions d'euros en tres anys

Actualitzada 19/01/2018 a les 17:42

El Ministeri de l'Interior, els sindicats de la policia espanyola i associacions de la Guàrdia Civil començaran a negociar a partir de la setmana que ve l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra. Per part del govern espanyol, presidirà les reunions el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto. Dimecres, Nieto es desplaçarà a la seu de la Direcció General de la Policia per mantenir la primera reunió de la mesa de treball que negociarà l'equiparació salarial i laboral amb el CNP i l'endemà farà la trobada a la Direcció General de la Guàrdia Civil amb membres de la benemèrita i diferents associacions. Aquest dimarts el ministre, Juan Ignacio Zoido, es va comprometre a destinar 1.500 milions d'euros en tres exercicis per igualar les condicions amb la policia catalana.