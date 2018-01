ERC i PDeCAT demanen que Zoido aclareixi la vinculació de l'imam de Ripoll i el CNI

Gabriel Rufián qualifica la gestió de l'Estat de l'atemptat de «nefasta» i Feliu Guillaumes lamenta la «sensació d'inseguretat»

Actualitzada 19/01/2018 a les 18:25

Els grups d'Esquerra Republicana i del PDeCAT al Congrés dels Diputats han demanat la compareixença urgent en comissió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per aclarir les vinculacions del qui va ser imam de Ripoll i presumpte cervell dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, Aldelbaki Es Satty, com a confident i col·laborador del CNI, el servei d'intel·ligència espanyol. El republicà Gabriel Rufián ha subratllat que la compareixença hauria de servir per aclarir el perquè de la «gestió nefasta» que l'Estat va fer dels dos atacs que van costar la vida a setze persones, així com de «les ombres que l'envolten». «Quina vinculació hi havia entre Es Satty i el CNI? Se li va pagar com a confident pels serveis prestats? Per què el dia 17 d'agost l'Estat no hi va ser per protegir els ciutadans tenint en compte la relació de col·laboració amb l'imam?», s'ha preguntat Rufián, entre d'altres qüestions.Les dues formacions consideren «gravíssimes» les informacions aparegudes les últimes setmanes que revelaven el paper de col·laborador d'Es Satty, com a confident, amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat.De la seva banda, el portaveu del PDeCAT a la comissió d'Interior, Feliu Guillaumes, ha lamentat que tot plegat «genera sensació d'inseguretat». En aquest sentit, una altra de les preguntes que els dos grups preveuen formular al ministre és perquè els Mossos d'Esquadra no tenien notícia de la perillositat d'Es Satty, tenint en compte que «va tenir contactes» amb la policia espanyola, segons ha afirmat Rufián.Guillaumes, a més, ha apuntat que el cas de l'imam de Ripoll «no és cap novetat». I ha afegit: «Tots sabem almenys d'una operació frustrada dels Mossos d'Esquadra contra cèl·lules gihadistes que van ser avisades prèviament per confidents».