Denuncien una oferta laboral que busca dones «molt explosives» per «servir copes»

El col·lectiu Comando Violeta Cuenca demana als responsables oferir una feina «en la qual cap cos sigui l'objecte de reclam amb el qual augmentar vendes i assistència»

Actualitzada 18/01/2018 a les 18:43

El col·lectiu feminista Comando Violeta Cuenca ha denunciat l'anunci sexista publicat en Facebook per Ofertas Empleo Cuenca, que ofereix feina a tres dones «molt explosives» per «servir copes» en una nova discoteca d'aquesta ciutat. En un comunicat, aquest col·lectiu considera que l'oferta d'ocupació és «reprovable i discriminatòria» i ha posat l'accent que especifica que no és necessari que les candidates tinguin «coneixements de bàrman», ja que «només» han de servir copes.Comando Violeta Cuenca ha rebutjat aquest tipus d'anuncis, que considera «un exemple més del model d'ocupació del sistema capitalista i patriarcal que mercantilitza els cossos de les dones».El col·lectiu va presentar una queixa davant l'Observatori de la Imatge de les Dones de l'Institut de la Dona de Castella-la Manxa i demana als responsables de l'oferta que la cancel·lin i busquin oferir una feina «en la qual cap cos sigui l'objecte de reclam amb el qual augmentar vendes i assistència». Ha agregat que l'anunci és «un clar exemple de sexualització de la dona com a reclam de públic fonamentalment masculí».També ha instat al públic a no assistir a aquest esdeveniment ni a cap altre en el qual s'utilitzi al cos de la dona com a reclam.