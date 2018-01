«La meva cap em va acomiadar quan li vaig dir que el meu xicot em vigilava quan anava i tornava de la feina», ha explicat Jessica Pagón

Cada dia una víctima de la violència de gènere es veu obligada a deixar la feina, ha denunciat el sindicat CSIF, que ha presentat un projecte per detectar possibles víctimes de maltractament en l'àmbit laboral amb el suport de delegats sindicals especialitzats.Segons ha explicat la secretària d'Igualtat del sindicat, Marian Mur, en cinc anys s'han computat 1.348 contractes de substitució de dones víctimes de maltractament -segons el Servei Estatal Públic d'Ocupació-, «que només són la punta de l'iceberg» dels milers de casos de treballadores que pateixen maltractaments i que no es visibilitzen, ni denuncien.En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi estadístiques de dones maltractades en l'àmbit laboral que ajudin a visibilitzar i actuar contra aquestes situacions, ni de quantes víctimes han hagut de demanar el trasllat o reduir la jornada laboral per aquest motiu, per la qual cosa la responsable del CSIF ha defensat la urgència que existeixi aquest suport i orientació per les treballadores afectades.«La meva cap em va acomiadar quan li vaig dir que el meu xicot em vigilava quan anava i tornava de la feina», ha explicat Jessica Pagón, qui ha participat en la trobada informativa al costat d'un grup de víctimes que han aconseguit refer la seva vida gràcies al suport de l'Associació Il·licitana contra la Violència de Gènere (AIVIG).Com Sandra Moreno, que va tenir més sort, ja que els seus companys li van obrir els ulls per entendre que patia maltractaments des de feia vuit anys. «Arribava tard a la feina, amb ansietat, i una companya em va dir que preguntés a Dones 24 hores per veure si era normal, i no ho era». «El següent pas va ser denunciar».L'associació AIVIG, el CSIF i la Confederació Espanyola de Policia (CEP) han subscrit un acord per treballar junts per abordar la violència de gènere en l'àmbit laboral.«Cal preparar les dones per fer el pas de denunciar, perquè si ho fan, és per sortir vives d'aquesta tortura», ha dit Marina Marroquí, presidenta d'AIVIG, que ha explicat que una vegada es pren la decisió de fer el pas, és fonamental que es trobin «amb un policia que sàpiga com tractar-la i entendre-la».També precisen aquesta formació per entendre el maltractament, advocats, professors, metges i qualsevol altre professional que es creui en aquest procés i que tingui la possibilitat de facilitar el camí a la víctima, com el personal de recursos humans de l'àmbit laboral, ha afegit.