Un nen de 6 anys truca a la policia per avisar que «estan matant» a la seva mare

L'exparella de la mare del menor es va personar al domicili i la va amenaçar en matar-la a ella i als seus dos fills

Actualitzada 17/01/2018 a les 18:43

Un menor va alertar a la Policia Local de A Coruña que la seva mare estava patint una agressió per part de la seva exparella. La trucada es va produir durant la matinada de diumenge, quan el menor va alertar als agents dient que «a la meva mama l'estan matant», i va facilitar l'adreça del domicili, situat a la zona del barri Labañou.Segons informa la Policia Municipal, dues dotacions es van personar al lloc dels fets, a la seva arribada, una dona va obrir la porta als agents i els va deixar entrar fins al menjador. Allà hi havia la seva exparella, qui tenia en vigor una ordre d'allunyament. La dona els va dir que l'home, de 31 anys, la va colpejar a la cara i la va amenaçar de matar-la a ella i als seus fills. La patrulla va detenir a l'home per violació del domicili, violència de gènere i incompliment de l'ordre d'allunyament.Al domicili es va localitzar al menor que va fer la trucada, un nen de sis anys que estava donant-li el biberó al seu germà de pocs mesos. Dels menors, se'n van fer càrrec els avis paterns mentre la mare era traslladada a un centre sanitari.